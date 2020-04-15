كورونا يفتك بالطاقم.. نقل بحار أمريكي ثانٍ من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت للعناية المركزة

كشفت تقارير إعلامية عن نقل بحار ثان من طاقم حاملة الطائرات يو اس اس ثيودور روزفلت إلى وحدة العناية المركزة على خلفية مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم واحد من إعلان وفاة أول أفراد الطاقم جراء الفيروس.





وأكدت البحرية الأمريكية يوم الثلاثاء نقل البحار الذي لم تكشف عن هويته إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى بجوام بسبب معاناته من ضيق التنفس.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن 3 آخرين من طاقم حاملة الطائرات الأمريكية تم نقلهم إلى المستشفى على خلفية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، لكنهم في أجنحة عامة ولم تطلب حالتهم دخول العناية المركزوة.





وأثبتت الاختبارات إصابة نحو 600 من أفراد طاقم السفينة الأمريكية بفيروس كوورونا، إضافة إلى 4 بحارة في المستشفى أحدهم في العناية المركزة، وذلك بعد وفاة أول بحار من الطاقم بسبب الفيروس، كما أصيب قبطان حاملة الطائرات بفيروس كورونا عقب إعفائه من منصبه.





وأجلت البحرية الأمريكية نحو 4 آلاف من طاقم حاملة الطائرات حيث يخضعون للحجر الصحي في جزيرة جوام، وسط مخاوف من انتشار الوباء بين السكان.





ويعتقد أن البحارة أصيبوا بالفيروس عقب التوقف في أحد موانئ فيتنام في الخامس من مارس الماضي، بينما أقيل قبطان السفينة بريت كروزير مطلع الشهر الجاري بعد تسريب رسالة إلى قادته في البحرية يستغيث فيها ويطلب التدخل الفوري لإجلاء البحارة وإنقاذهم، قائلا إن البحارة "لا يحتاجون للموت".





وعلى خلفية الواقعة، استقال وزير البحرية بالوكالة توماس مودلي عقب تسريب تصريحاته ينتقد خلالها ما فعله قائد السفينة واستنجاده بقادة البحرية، ووصف الوزير المستقيل قائد السفينة بـ"الغبي".



