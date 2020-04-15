AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترامب عن توقف الرياضة بسبب كورونا: أشعر بالملل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:15 ص
الرئيس الامريكي دونالد
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
Advertisements
نور عادل
أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على ان توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) هو أمر يصيبه بالملل.

وقال دونالد ترامب في البيت الابيض، إن الثنائي آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وروجر جودل رئيس رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، ضمن 14 شخصية رياضية تستشيرها حكومة الولايات المتحدة، بشأن متى يمكن استئناف المنافسات؟ .

واضاف:" علينا إعادة رياضتنا مرة أخرى، أشعر بالملل من مشاهدة مباريات بيسبول عمرها 14 عاما"، في إشارة لبث شبكات مثل "ئي.إس.بي.إن" مباريات قديمة، لسد الفراغ الذي تركه توقف الأحداث الرياضية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب كورونا.. رابطة دورى السلة للمحترفين تنصح اللاعبين بتجنب الاختلاط بالجماهير

الاتحاد الدولي لكرة السلة يعلن إيقاف جميع المنافسات حول العالم بسبب كورونا

دوري كرة القدم الأمريكي يتوقف لمدة شهر بسبب كورونا .. رسميا

طفل يصاب بـ كورونا بتوقيع من لاعبه المفضل.. قصة مأساوية

رسميًا .. إيقاف الدوري الأمريكي MLS لمدة 8 أسابيع بسبب الكورونا

إعلان أول حالة تعافي من فيروس كورونا بـ دوري السلة الأمريكي NBA

ترشيحاتنا

كورونا يفتك بالطاقم.. نقل بحار أمريكي ثانٍ من حاملة الطائرات ثيودور روزفلت للعناية المركزة

في ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصري.. عاش حياة مأساوية.. عدد زيجاته

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

فيديوجراف.. فهمي وحلمي والسعدني يقصفون جبهة محمد رمضان

60 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

بعد فرض الحجر الصحي على مناطق فيها.. ما الذي يحدث في شبرا الخيمة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نوبة عمل شاقة.. ممرضة تعود لمنزلها لتجد في انتظارها رسالة تهديد وإهانة

اعرف الحقيقة.. 5 معلومات خاطئة عن فيروس كورونا

أول صور مسربة لـ إم جي 6 فيس ليفت 2021 الجديدة