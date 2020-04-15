ترامب عن توقف الرياضة بسبب كورونا: أشعر بالملل

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على ان توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) هو أمر يصيبه بالملل.





وقال دونالد ترامب في البيت الابيض، إن الثنائي آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وروجر جودل رئيس رابطة دوري كرة القدم الأمريكية، ضمن 14 شخصية رياضية تستشيرها حكومة الولايات المتحدة، بشأن متى يمكن استئناف المنافسات؟ .



