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ديني

سبب تسمية الباقيات الصالحات بهذا الاسم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:59 ص
صدى البلد
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إيمان طلعت
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن الباقيات الصالحات هي «سبحان الله، الحمدلله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله». 

وأضاف "عاشور" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة :- ما المقصود من قوله تعالى «الباقيات الصالحات»، السبب فى أن الله سماها بالباقيات لأن ذكر الإنسان لها يظل ويزرع له فى الجنة شجرة، لذلك يجب على الإنسان أن يتمسك بها ويواظب على ذكرها وقولها حتى تكون ذكرًا له فى حياته وبعد مماته. 


خالد الجندي يصحح خطأ في فهم المقصود بـ«الباقيات الصالحات» 
 قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن بعض العلماء رأى أن المقصود بقوله تعالى: «وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا» (الكهف: 46) هو ذكر «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، أنه يميل إلى أن المقصود بـ«الْبَاقِيَات الصَّالِحَات» هو كل لفظ عام يشمل كل الأعمال التي ترضي الله تعالى؛ لأنها باقية لصاحبها غير زائلة ولا فانية كزينة الحياة الدنيا؛ ولأنها – أيضًا – صالحة لوقوعها على الوجه الذي يرضي الله تعالى، وتفيد صاحبها في الآخرة.

على جمعة : الباقيات الصالحات ثوابها مستمر ولا ينقطع بموت الإنسان
قال الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق، أن الباقيات الصالحات ثوابها مستمر ولا ينقطع حتى بعد موت الإنسان، موضحًا أن الباقيات الصالحات هو ذكر الله تعالى وهو " سبحان الله، والحمد لله، ولاإله إلا الله ، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".

وأوضح جمعة خلال برنامج " والله أعلم " المذاع على فضائية " سى بى سى " ، أن هذا الذكر يكون محل الصدقة الجارية التى ينتفع بها المسلم بعد انقطاع اعماله عند وفاته ، مؤكدًا على أن الباقيات الصالحات تغنى الإنسان عندما يكون ليس لديه أبناء يدعون له بعد وفاته .
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