تحذير رسمي من التعليم لـ المدارس الخاصة بعد تكرار شكاوى حجب الخدمات الإلكترونية عن الطلاب

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية، أكدت خلالها أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة تكرار شكوى أولياء الأمور من قيام بعض المدارس الخاصة بحجب الخدمات التي تقدمها للطلاب "اونلاين" وقت تعليق الدراسة للضغط على أولياء الأمور لسداد المصروفات أولا.

وقالت وزارة التربية والتعليم : إنها تحذر المدارس الخاصة ، وتؤكد أنه لا يجوز حرمان الطلاب من أداء الامتحانات او ما يتعلق بها سواء كانت ورقية أو إلكترونية بسبب عدم سداد المصروفات.

وشددت وزارة التربية والتعليم، بضرورة أن تلتزم المدارس الخاصة بأحكام القرار الوزاري رقم 70 الصادر بتاريخ 30 مارس 2020 فيما يتعلق بتقييم الطلاب في ظل ظروف تعليق الدراسة.

وكان قد أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 70 لسنة 2020، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الفترة المتبقية من العام الدراسي 2019/2020.





وقال وزير التربية والتعليم في قراره، إن هذا القرار يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد ويسري بجميع المدارس الرسمية والخاصة.





وقد نص القرار على أن:





يتم التقييم للطلاب عن الفصل الدراسي الثاني من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي من خلال مشروع بحثي في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2020، شريطة مراعاة الفئة العمرية، ويكون الهدف منه قيام الطالب بالاطلاع على محتوى المادة الدراسية عن الفصل الدراسي الثاني وحتى يوم 15 مارس 2020، وإكساب الطالب عددا من مهارات البحث بما يتناسب مع مرحلته الدراسية، وتنمية مهارات العرض والتنظيم وإبداء الرأي، ودعم مهارات التفكير التأملي، وتوجيه الطالب للتعلم الذاتي والتأكيد على إدماجه في عملية التعلم فرديا أو جماعيا، واستثمار الطالب للموقع والروابط المتضمنة على بنك المعرفة المصري.





وتضاف الدرجات التي يحصل عليها الطالب في المشروع البحثي في كل مادة إلى درجاته في الفصل الدراسي الأول، ويكون مدير المدرسة مسئولا عن إعلان النتيجة.





كما أكد القرار أنه بالنسبة لصفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي)

سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب عن الفترة التي حضرها بالفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، ويتم استخدام بطاقات التقييم المعدة لذلك، ويتم دراسة الأجزاء المتبقية من المقررات الدراسية بمساعدة ولي أمر الطالب.





وبالنسبة للصفوف من الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي:

فيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020، ويتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.





أما الصفان الأول والثاني الثانوي:

فسوف تشمل الاختبارات الإلكترونية ما درسه الطالب من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020.





وقال الوزير في قراره بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية:

فيتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني، فيما درسه الطالب حتى 15 مارس 2020 بداية تعليق الدراسة، ويعد شرطا للنجاح ويحصل الطالب بعد اجتيازه في المشروع على درجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام أو فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معا.





وبشأن الصف الثالث الثانوي:

نص قرار الوزير على أن تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي بالإضافة إلى الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام.





وشدد قرار الوزير على أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة الطلاب، وزيادة عدد اللجان، مع قيام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالتنسيق مع مديري عموم المواد الدراسية بإعادة تصميم مواصفات الورقة الامتحانية.





وبالنسبة لـ امتحانات "أبناؤنا في الخارج":

قال الوزير في قراره إن صفوف النقل (مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي) يتم الاكتفاء بما درسه الطالب حتى يوم 15 مارس 2020.



