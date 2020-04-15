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حوادث

شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:33 م
الآلاف من أهالي البحيرة
الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
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جمالات الدمنهوري
شارك الآلاف من أهالي محافظة البحيرة، الأربعاء، في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، في جنازة عسكرية مهيبة نظمتها مديرية أمن البحيرة.

وشارك في الجنازة مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا ومساعد رئيس جهاز الأمن الوطني واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة واللواء مجدي القمري مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد شوقي بدر السكرتي، العام المساعد، واللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، واللواء أحمد لطفي، رئيس المباحث الجنائية، وقيادات الأمن بالمديرية.

وانطلقت الجنازة من أمام فرق الأمن بشارع النصر بمنطقة شبرا بمدينة دمنهور، بحضور أهالي عائلة الشهيد وعدد كبير من أهالي مدينة دمنهور لتوديع الشهيد لمثواه الأخير بمقابر العائلة.
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
شاهد.. الآلاف من أهالي البحيرة يشاركون في جنازة الشهيد الحوفي
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