بنك ناصر الاجتماعي يبدأ تفعيل خدمة فوري لصرف المعاشات والمرتبات

قرر بنك ناصر الاجتماعي، تفعيل خدمة صرف المرتبات والمعاشات المحولة إلى البنك من خلال ٢٠٠٠ منفذ من منافذ شركة فوري.

بما يُسهم في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين.

في السياق ذاته، أكد الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، حرص البنك على إتاحة أكثر من قناة من قنوات صرف المعاشات والمرتبات، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يقدمها البنك لعملائه لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحرص على عدم التكدس والازدحام داخل البنك، لذلك تم التعاون مع شركة "فورى" الرائدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية والخدمات المالية، مشيرا إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل معاشات ومرتبات.

وعن كيفية صرف العميل من خلال منافذ فورى، أوضح فاروق أن العميل يتوجه إلى منفذ فوري لسحب المبلغ المطلوب من الحساب عن طريق كارت الـ ATM الخاص به ويتم تمرير الكارت من خلال ماكينة شركة فوري لدى التاجر لسحب المبلغ المطلوب ويقوم التاجر بإتمام العملية وتسليم المبلغ المطلوب للعميل مع الإيصال المعتمد من الشركة.

من جانبها، أعربت هبة العوضى، رئيس القطاع الحكومى والبنكى بشركة فوري، عن سعادتها لتفعيل الخدمة التى تهدف إلى تسهيل حياة المواطن خصوصا كبار السن فى صرف المعاشات دون عناء أو الوقوف فى الطوابير.







وقالت إن هدف شركة فوري الدائم هو تسهيل حياة المواطن ومساعدة الدولة فى تنفيذ خطة الشمول المالى.

وأضافت أن "فوري" هى الشركة الرائدة فى التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية وتخدم أكثر من 25 مليون عميل شهريًا، مع أكثر من 2.75 مليون معاملة يوميًا لأكثر من 500 خدمة بما في ذلك فواتير الاتصالات، التذاكر والسياحة، المدفوعات عبر الإنترنت، ومختلف المرافق، والتأمين، ورسوم المدارس والجامعات، والتبرعات، والمدفوعات المالية والبنوك، والاشتراكات والإعلانات، وتجديد رخصة السيارة، من خلال شبكة تضم أكثر من 33 بنكا رئيسيا وأكثر من 141 ألف منفذ بيع معتمد في جميع أنحاء مصر، وأكثر من 2500 فرع لمكاتب البريد، وأكثر من ١٥ محفظة هواتف محمولة للبنوك وشركات المحمول، بالإضافة إلى منافذ "فوري بلس" على مستوى الجمهورية، وكذلك "myFawry" البوابة الإلكترونية والتطبيق الخاص بها.