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فن

من فوق ضهر الحصان.. إطلالة جديدة لـ أسماء أبو اليزيد مع أصدقائها.. شاهد

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام " مجموعة صور لها بصحبة أصدقائها . 

وعلقت أسماء على الصور قائلة: أيام ما كنا بنغير جو 

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها وجاءت ابرز التعليقات كالآتى : 

بحبك يا سمسم 

ربنا يسعد ايامك 

ضحتك جنان 

يذكر أنه عًرض مؤخرا لأسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير‎ Jane The ‎Virgin

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