وزير الاتصالات يتفقد انتظام صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمنافذ بريد بالقاهرة والجيزة .. طلعت: اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين والمترددين

الدكتور عمرو طلعت ...

= يتفقد عددا من منافذ الهيئة القومية للبريد لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة

= تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها

= اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة





تفقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم، عددا من منافذ الهيئة القومية للبريد في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام سير العمل في ثالث أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".





وحرص الوزير خلال الجولة على التأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل كافة العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها والتي شملت عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة المقدمة للخدمة؛ ورافق الوزير خلال الجولة عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.





وشملت جولة الوزير تفقد مراكز الأهرام والجيزة أول، والربيع الجيزي للخدمات البريدية، ومدرسة الفريق عزيز المصري في محافظة الجيزة، كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مركز السيدة زينب للخدمات البريدية؛ ومدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين في محافظة القاهرة .





كانت الهيئة القومية للبريد بدأت يوم الاثنين الماضي في صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى ٦٠٠ مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف إضافية؛ ويتم تسليم المستفيدين من المنحة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع لكي يتم استخدامها في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءًا من الشهر القادم؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به البريد المصري في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.





في سياق متصل قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإطلاق خط ساخن ١٤٢ من أجل البدء الفورى فى الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة.





يذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بجولة تفقدية في أولى أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة؛ حيث شملت الجولة تفقد ١٠ منافذ للهيئة القومية للبريد وعدد من المدارس وعدد من فروع البنك الزراعي المصري فى أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية.