ليبيا.. الوفاق تعلن حظرا كليا لمدة 10 أيام بسبب كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد في حكومة الوفاق في ليليا تنفيذ حظر تجول كلي ابتداء من يوم الجمعة المقبل ولمدة 10 أيام.





وبجسب بوابة "الوسط" الليبية، جاء القرار على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ليبيا إلى 35 شخصا.





وقالت اللجنة خلال مؤتمر صحفي إن الحظر يشمل إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجات الناس الضرورية.





ويستثني القرار أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز ، فضلا عن السماح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.





كما قررت الوفاق غلق جميع المصارف خلال مدة الحظر، إلى جانب منع وجود أية تجمعات بكافة أشكالها.



