أشاد بالأمن المصري.. البرلمان العربي يعلن تضامنه مع مصر في حربها ضد الإرهاب

أشاد الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بالكفاءة العالية لقوات الأمن المصري في التصدي للخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والقضاء على كافة عناصرها.









وأكد أن هذه الضربة الاستباقية نجحت في إحباط العمليات الإرهابية الجبانة التي كانت تُخطط لها الخلية الإرهابية خلال احتفال أقباط مصر بعيد القيامة.









وثمن رئيس البرلمان العربي عاليًا الدور البطولي الذي تقوم به قوات الأمن المصري في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأمن واستقرار جمهورية مصر العربية.









وأكد تضامن البرلمان العربي ووقوفه مع جمهورية مصر العربية رئيسًا وحكومةً وبرلمانًا وشعبًا في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، ودعمه في كل ما تتخذه من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة.







