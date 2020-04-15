تعرف على كلمات أغنية مين يلومنا لـ أحمد سعد من مسلسل البرنس

طرح الفنان أحمد سعد ، أغنية جديدة بعنوان "مين يلومنا" وهي أغنية من مسلسل البرنس لـ محمد رمضان، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة برمضان، عبر موقع "اليوتيوب".





تقول كلمات الأغنية :"عشنا عمر وهم الدم عمره ما يبقى مياه والاصول ف الدنيا حبل احنا اللي ماسكين غيرنا سايب .. خدنا من اقرب حبايب جرح عنوانه الاذيه .. واللي كنت انا فاكره ضهري .. استحلى قهري لأخري جايب".





معنى حضن الاهل واضح .. في القلوب مقلوب لضده .. كل ما افتح قلبي ليكوا القسوة فيكوا اوام تصده .. اللي كان عامل كبير وهو اصغر عقل شوفته .. قال قرايب قال يا ساتر ده ابتلاء والله عيشته .. لو على اللي وصلني منكوا .. حق جرحي قتيل عليه .. ضلمة الاحساس دي اكبر درس انا منكم عرفته".



