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محافظات

جولة المحافظ المفاجئة تكشف اختراق 23 توك توك قرار الحظر فى شبرا الخيمة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 10:29 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم يرافقه اللواء خالد جمعه السكرتير العام المساعد للمحافظة  بجولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة للاطمنئان على تطبيق حظر التجوال.


وخلال الجولة باحياء غرب وشرق شبرا الخيمة تلاحظ تواجد 23 توك توك وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع وعلى الفور تم حجز التكاتك بالتنسيق مع مديرية الامن واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.


من ناحية اخرى واصلت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الأمن حملاتها الموسعة على المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمحال التجارية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ قرار الغلق ابتدء من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالي.


وأشاد المحافظ خلال تفقده الكردونات الأمنية بجهود رجال الأمن فى تنفيذ القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظا سلامة المواطنين، مشددا على عدم التهاون فى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جولة المحافظ المفاجئة تكشف اختراق 23 توك توك قرار الحظر فى شبرا الخيمة
جولة المحافظ المفاجئة تكشف اختراق 23 توك توك قرار الحظر فى شبرا الخيمة
جولة المحافظ المفاجئة تكشف اختراق 23 توك توك قرار الحظر فى شبرا الخيمة
جولة المحافظ المفاجئة تكشف اختراق 23 توك توك قرار الحظر فى شبرا الخيمة
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