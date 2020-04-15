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أخبار العالم

تفاصيل جديدة حول اقتراب زوارق إيرانية من سفن أمريكية بالخليج

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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حسام رضوان

قالت البحرية الأمريكية إن زوارق تابعة للحرس الثوري الإيراني تقوم بمناورات في الخليج العربي.

وأضافت أن 11 سفينة إيرانية  اتبعت اليوم نهجا خطيرا تجاه سفن حربية أمريكية في بحر العرب، واقتربت على بعد 10 ياردات منها.

وأكدت أن ممارسات زوراق الحرس الثوري الإيراني في الخليج خطرة ومستفزة.

إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تعمل على تعطيل حصول إيران على قرض من صندوق النقد الدولي، ذاكرًا ان أمريكا سبق ومدت يد العون لإيران ورفض نظامها الحاكم ذلك، معتبرًا أن محاولات الاقتراض ليست لأجل مواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "بومبيو" أن النظام الإيراني لديه ما يكفيه من المال لمكافحة فيروس كورونا، حيث إن لدى المرشد علي خامنئي احتياطات بمليارات الدولارات، مؤكدا معارضته منح صندوق النقد الدولي قرضا لطهران بقيمة 5 مليارات دولار.

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