تشييع جثمان الفنان أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم عزاء

قررت أسرة الفنان الراحل أحمد دياب، تشييع جثمانه بعد صلاة الفجر اليوم، الخميس، من دون إقامة أى مراسم جنازة أو عزاء.





وأعلن السيناريست عمرو محمود ياسين ، وفاة الفنان أحمد دياب ، من دون ذكر أي تفاصيل عن سبب الوفاة.



رحيل الفنان أحمد دياب، إنا لله وإنا إليه راجعون"، بينما جاءت التعليقات بنعيه وسط حزن وصدمة. وكتب عمرو محمود ياسين ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، "



أحمد دياب الذي وُلد في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.









كانت تُوفيت قسمت رشدي أباظة، ابنة الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة وزوجة الفنان أحمد دياب، العام الماضي، وشُيعت جنازتها في هدوء.





وشارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية كان آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" إلى جانب مشاركته في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة وقام بتجسيد شخصية "حيدر باشا".



