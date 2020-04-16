فى عيد ميلاد روجينا.. عمرها الحقيقى وسبب انفصالها 6 أشهر عن زوجها





أول ظهور لها على الشاشة كان من خلال مسلسل العائلة في عام 1994، وفي عام 1997 اختارها المخرج يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "المصير" بعد ذلك توقفت عن التمثيل فترة طويلة بسبب تعرضها لحادث في وجهها، ثم عادت مرة أخرى لتستكمل رحلتها في عالم التمثيل.





تزوجت من الفنان أشرف زكى بعد قصة حب وأنجبا بنتين (مايا ومريم)، وانفصلا لمدة 6 أشهر وعادا مرة أخرى واعترفت روجينا أن منصب أشرف زكي كنقيب للممثلين كان سببًا في العديد من المشاكل بينهما، وقالت: "تعرضت لحرب شرسة بسبب أنني زوجة نقيب الممثلين".





احتفلت روجينا وزوجها أشرف زكي بخطبة ابنتهما الكبرى مايا في 2015 التي تدرس الإخراج في معهد الفنون المسرحية على زميلها أحمد أسامة رشاد نجل المنتج أسامة رشاد الذي يدرس التصوير في المعهد نفسه.

تحتفل اليوم الفنانة روجينا بعيد ميلادها الـ 50 وهى إحدى النجمات اللاتى خطفن الأنظار إليهن وحققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها فى العديد من الأدوار المميزة.