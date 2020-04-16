عباس شومان: فتاوى الإفطار في رمضان بسبب كورونا باطلة

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، أن فتاوى الإفطار خوفا من كورونا باطلة.

واستشهد شومان في منشور له، بقول الله -عز وجل- ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ ۚ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)النحل، منوها أن اهل الذكر في مسألة علاقة الصوم بكورونا هم أهل الاختصاص في الفيروسات والعدوى





وأضاف ان لجنة البحوث الفقهية في مجمع البحوث الاسلامية، اجتمعت بنخبة من اهل التخصص مرتين،فأجمعوا على أن جفاف الحلق لاعلاقة له بالإصابة بكورونا،وأن شرب الماء على فوائده الصحيحية الكثيرة لاتقي من الإصابة بالفيروس، وهو نفس ما أعلنته منظمة الصحة العالمية،مما يعني أنه لاعلاقة بين الصيام والإصابة بكورونا.





ومن ناحية أخرى فإن الأبحاث العلمية التي عرضها بعض أهل الاختصاص في الاجتماع أثبتت أن الصوم يقوي المناعة ولايضعفها،ولذا قرر فقهاء اللجنة :أنه لايجوز الإفطار بسبب كورونا.





وتابع : وإنما تبقى رخص الإفطار على حالها حسب الحالة الصحية،فإذا طلب الأطباء من مرضى كورونا أو غيرهم كالمصابين بمرض السكر في بعض درجاته ونحوهم ممن لايناسبه الصيام،حيث يزيد من مرضه أو يؤخر الشفاء منه أو يعرضه للموت ،فعليهم الإفطار كما نص عليه كتاب ربنا:(شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدىً لِلنَّاسِ وَبَيِّناتٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضًا أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى مَا هَداكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ [البقرة: 185].





وإن كان الصوم يعرضهم لمشقة زائدة عن غيرهم من الأصحاء ولكن لايعرضهم لمخاطر وأعلمهم الأطباء بذلك فلهم الإفطار وهو أفضل لترخيص الشرع لهم ولهم الصوم ،وهذه أحكام مقررة في كتب الفقه ولاعلاقة لها بكورونا.