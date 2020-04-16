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تعليم

ننشر آليات تطبيق مظام المشروعات البحثية على طلاب مدارس التعليم المجتمعي

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:23 م
مدارس التعليم المجتمعي
مدارس التعليم المجتمعي
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ياســـمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية ، بشأن تطبيق نظام المشروعات البحثية على طلاب المدارس المجتمعية.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ، أنه في ضوء حرصها على صالح طلاب المدارس المجتمعية الموجودة في أماكن نائية وتضعف لديهم شبكات التواصل الاجتماعي ، تقرر الاتي :

- تختار المعلمة بمدارس التعليم المجتمعي المشروعات والابحاث المناسبة للمنهج المقرر بالفصل الدراسي الثاني من خلال الموقع الالكتروني للوزارة أو المنصة التعليمية.
- يتم توزيع الابحاث على الطلاب مع تحديد مواعيد استلام هذه الابحاث ورقيا
- تسلم الابحاث للمعلمة (كل صف على حدة)
- يتم تقييم هذه الابحاث من خلال المعلمة بـ(مقبول أو غير مقبول)

يذكر أن مدارس التعليم المجتمعي هي فكرة عملية تساهم في تعليم الأطفال في الصعيد بشكل سهل عن طرق تقريب المسافات وإتاحة الفرص لهم للتعلم، والهدف من تلك المدارس هو القضاء على ظاهرة الأطفال المتسربين من التعليم، وهي تتم بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة مصر الخير ، ويبلغ عدد هذه المدارس في مصر حاليا 5500 مدرسة تعليم مجتمعي على مستوى الجمهورية.

وتقبل هذه المدارس الطلاب من سن ٩ سنوات إلى سن ١٤ عاما من المتسربين من التعليم العام المفصولين ، كما يتم قبول التلاميذ من سن ٦ سنوات في المدارس التي تبعد ٢ كيلو متر عن المدرسة العامة، وفي غير ذلك لا يقبل ، وتقوم المنظومة التعليمية للتعليم المجتمعى على تأهيل وتدريب المدرسين، وتوفير الأدوات المدرسية اللازمة للطلاب طوال العام الدراسى.

يذكر أن "ميسرات" .. هو اللقب الذي يطلق على المعلمات داخل فصول التعليم المجتمعي، وليس معلمات كما هو معتاد، وذلك لأن دورهم يقتضي تيسير العملية التعليمية داخل الفصول، فهم ليسوا مجرد ملقنين للمعلومة التي يتم نقلها للطلبة، بل يتم تبسيط العملية التعليمية من خلال الأنشطة التعليمية والتدريبية المختلفة، للتأكد من حصول الطلبة على الاستفادة القصوى من تلك الانشطة، خاصة أن هؤلاء الأطفال يتم إدراجهم تحت فئة المتسربين من التعليم.
ننشر آليات تطبيق مظام المشروعات البحثية على طلاب مدارس التعليم المجتمعي
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