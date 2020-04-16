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مرأة

في الححر المنزلي.. وصفة الملح السحرية لتطويل الأظافر

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:46 م
تطويل الاظافر
تطويل الاظافر
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آلاء حسن
في الحجر المنزلي الصحي يمكنك استغلال الوقت في العناية بنفسك وبشرتك وتطويل أظافرك بمكونات طبيعة وبدون جهد واليكم وصقة الملح لتطويل الاظافر.

وعرض موقع boldsky، وصفة الملح لتطويل الأظافر في غضون 3 أسابيع:

المكونات :
ملح
عسل
صفار بيض

الطريقة:

- امزجي ملعقه صغيره من صفار بيضه جيدًا ثم أضيفي إليها ملعقتين عسل نحل والملح ثم امزجي الخليط جيدًا

- أدعكي أظافرك جيدًا واتركي المزيج لمده نصف ساعه ثم اشطفي أصابعك جيدًا بالماء البارد والملح .
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