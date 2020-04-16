مدبولي: نعلم أن الإجراءات شديدة على المواطنين.. والحكومة تتخذ قرارات جديدة بشأن كورونا

وأضاف مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تعلم أن الإجراءات شديدة على المواطنين ولكن هدفنا الحفاظ على صحة المواطنين.





وطالب مدبولى من المواطنين بالابتعاد عن الزحام والوقوف بجانب الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.





وكشف أن الدولة قررت ال غلق الكامل للمحال والمولات والشواطئ والنقل العام والنقل النهري خلال شم النسيم وسيطبق يوم شم النسيم إجراءات الحكومة التي تتخذها يومي الجمعة والسبت.









وأوضح مدبولى أن هناك جهودًا كثيرة تمت خلال الفترة الماضية لدعم العمالة غير المنتظمة وتم صرف 500 جنيه للعمالة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا المبلغ سيتم صرف لـ ثلاثة شهور.



