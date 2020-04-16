مدبولي: نعلم أن الإجراءات شديدة على المواطنين.. والحكومة تتخذ قرارات جديدة بشأن كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة مقدرة لرغبة المواطنين فى التنزه يوم الاثنين المقبل "شم النسيم" ولكن نتخذ إجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، أن الدولة تعلم أن الإجراءات شديدة على المواطنين ولكن هدفنا الحفاظ على صحة المواطنين.
وطالب مدبولى من المواطنين بالابتعاد عن الزحام والوقوف بجانب الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكشف أن الدولة قررت الغلق الكامل للمحال والمولات والشواطئ والنقل العام والنقل النهري خلال شم النسيم وسيطبق يوم شم النسيم إجراءات الحكومة التي تتخذها يومي الجمعة والسبت.
وأوضح مدبولى أن هناك جهودًا كثيرة تمت خلال الفترة الماضية لدعم العمالة غير المنتظمة وتم صرف 500 جنيه للعمالة خلال الأيام الماضية، وأكد أن هذا المبلغ سيتم صرف لـ ثلاثة شهور.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالباب السادس "شراء الأصول غير المالية" (الاستثمارات)، وذلك ضمن حزمة الـ 100 مليار جنيه، التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخصيصها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد. يأتى ذلك في ضوء مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وفي إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ بعض الإجراءات لتحفيز النشاط الاقتصادي، للعمل على الحد من الآثار السلبية لتلك التداعيات، ولدفع عجلة الإنتاج لكافة القطاعات الاقتصادية.
وذلك بما يعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية بهدف رفع معدلات التشغيل بشكل مباشر من خلال سداد مستحقات الشركات والمقاولين وبالتالي زيادة السيولة المالية عن طريق ضخ تلك الأموال في الأسواق، بما يؤثر بشكل إيجابي على العديد من القطاعات.