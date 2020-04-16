الغلق الكامل.. الحكومة تتخذ إجراءات مشددة خلال شم النسيم.. فيديو





وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل وسائل النقل العام يوم شم النسيم لتقليل الكثافات حرصا على سلامة المواطنين وغلق كامل للمحلات التحارية والشواطئ يوم شم النسيم الاثنين المقبل.





وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم لاحظوا بشئ من القلق التواجد في الشوارع في الأيام الماضية، ، لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات المشددة يوم شم النسيم .











وشدد على أن الجميع حريص علي السيطرة على الفيروس، مضيفا أننا نتابع ميدنيا تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ووجه مدبولي كل الشكر للمجتمع المدني لتقديم التبرعات والدعم للعمالة غير المنتظمة لاحتواء آثار فيروس كورونا.