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الغلق الكامل.. الحكومة تتخذ إجراءات مشددة خلال شم النسيم.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:08 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم اتخاذ عدد من إجراءات بغلق كامل للمحال التجارية والمولات والشواطئ يوم الاثنين القادم.

وأضاف مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه تم اتخاذ قرار بوقف كل وسائل النقل العام يوم شم النسيم لتقليل الكثافات حرصا على سلامة المواطنين وغلق كامل للمحلات التحارية والشواطئ يوم شم النسيم الاثنين المقبل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم لاحظوا بشئ من القلق التواجد في الشوارع في الأيام الماضية، ، لذلك تم اتخاذ بعض الإجراءات المشددة يوم شم النسيم .


ووجه مدبولي كل الشكر للمجتمع المدني لتقديم التبرعات والدعم للعمالة غير المنتظمة لاحتواء آثار فيروس كورونا.

وشدد على أن الجميع حريص علي السيطرة على الفيروس، مضيفا أننا نتابع ميدنيا تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع العمل لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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