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اقتصاد

بعد مذكرة حماية المستهلك.. الحكومة تقر أسعار بيع الكحول الإيثيلي 70%

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:17 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تحديد أسعار بيع بعض المنتجات اللازمة لمواجهه فيروس كورونا المستجد COVID -19 من المنتجات الاستراتيجيه تطبيقًا لحكم المادة رقم 8 من قانون حمايه المستهلك رقم 181 لسنه 2018 بناء على مذكرة العرض المقدمة من اللواء دكتور راضي عبد العطى - رئيس الجهازلالدكتور  مصطفى مدبولى - رئيس مجلس الوزراء.

أقر رئيس الوزراء حظر بيع أو تجزئة الكحول الخام تركيز 95% و99%.

كما يحظر تداول أو بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% بأحجام أقل من ٦0 مل وأكبر من 500 مل.

ويحظر في حالة بيع التجزئة تداول كحول الإيثيلي تركيز 70% جيل بأحجام أقل من 30 مل وأكبر من 750 مل.

يحظر بيع أو تداول الكحول الإيثيلي تركيز 70% بحجم لتر إلا للمستشفيات والمؤسسات الطبية.

وأقر مجلس الوزراء أسعار بيع الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 500 مل بسعر يتراوح بين 33.5 جنيه و 40 جنيها للمستهلك حسب نوع زجاجة التعبئة.

وأقر مجلس الوزراء سعر زجاجة الكحول الإيثيلي تركيز 70% حجم 200 مل ويتراوح بين 26.5 جنيه و 28 جنيه.
بعد مذكرة حماية المستهلك.. الحكومة تقر أسعار بيع الكحول الإيثيلي 70%
بعد مذكرة حماية المستهلك.. الحكومة تقر أسعار بيع الكحول الإيثيلي 70%
بعد مذكرة حماية المستهلك.. الحكومة تقر أسعار بيع الكحول الإيثيلي 70%
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