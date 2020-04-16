الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الأمنية لن
تسمح لأى أتوبيس خاص بالرحلات الذهاب للمحافظات الساحلية.
وأضاف المستشار نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"
المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل
بالقانون مع جميع المواطنين الذين سيذهبون لـ المحافظات الساحلية.
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ورد المستشار نادر سعد ، على سؤال " هل سيتم منع السيارات الملاكى من
التجول خلال يوم الاثنين" وأكد "
لا نستطيع منع السيارات الملاكى".
وأوضح المستشار نادر سعد ، أن كل مواطن عليه الالتزام بالتعليمات و الجلوس
فى البيت منعًا من الاختلاط و حدوث مشكلات.
ولفت المستشار نادر سعد ، إلى أن يوم الاثنين سيتم وقف جميع المواصلات وسيتم وقف خطوط المترو.