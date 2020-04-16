الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأى أتوبيس خاص بالرحلات الذهاب للمحافظات الساحلية.





وأضاف المستشار نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بالقانون مع جميع المواطنين الذين سيذهبون لـ المحافظات الساحلية.

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ورد المستشار نادر سعد ، على سؤال " هل سيتم منع السيارات الملاكى من التجول خلال يوم الاثنين" وأكد " لا نستطيع منع السيارات الملاكى".





وأوضح المستشار نادر سعد ، أن كل مواطن عليه الالتزام بالتعليمات و الجلوس فى البيت منعًا من الاختلاط و حدوث مشكلات.





ولفت المستشار نادر سعد ، إلى أن يوم الاثنين سيتم وقف جميع المواصلات وسيتم وقف خطوط المترو.