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الحكومة تكشف موقف السيارات الملاكي من السير يوم شم النسيم

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:29 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الأجهزة الأمنية لن تسمح لأى أتوبيس خاص بالرحلات الذهاب للمحافظات الساحلية.


وأضاف المستشار نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بالقانون مع جميع المواطنين الذين سيذهبون لـ المحافظات الساحلية.

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ورد المستشار نادر سعد ، على سؤال " هل سيتم منع السيارات الملاكى من التجول خلال يوم الاثنين" وأكد  " لا نستطيع منع السيارات الملاكى".


وأوضح المستشار نادر سعد ، أن كل مواطن عليه الالتزام بالتعليمات و الجلوس فى البيت منعًا من الاختلاط و حدوث مشكلات.


ولفت المستشار نادر سعد ، إلى أن يوم الاثنين سيتم وقف جميع المواصلات وسيتم وقف خطوط المترو.

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