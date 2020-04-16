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خبير عسكري: مقالات نيوتن تشبه مشروع الإخوان لتقسيم سيناء.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 07:55 م
صدى البلد
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هاني حسين
انتقد اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق ومستشار اكاديمية ناصر العسكرية، مقالات تم كتابتها باسم مستعار يحمل "نيوتن" وتدعو إلى فصل سيناء عن الوطن.

وأضاف الغباري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامجه " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد": "من يتحدث عن سيناء والتخطيط العمراني لها يجب ان يكون دارسا للاستراتيجية القومية خلال الثلاثين عاما الماضية".

وتابع محمد الغباري: الإرهاب في سيناء عنصر من عناصر الجيل الرابع وتديره الدول الكبري لصالح مشروع الشرق الأوسط الكبير  والإرهاب في سيناء يرغب في تنفيذ مشاريع ومخططات تهدد الأمن القومي المصري".

وأشار محمد الغباري إلى أن ما نشره  المصري اليوم من خلال مقالات نيوتن  يشبه مشروع الإخوان لتقسيم سيناء ايام المعزول محمد مرسي".
 
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