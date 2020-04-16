الحكومة تحذر المواطنين من النزول يوم الاثنين المقبل..مفيش تهاون.. فيديو

حذر المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، من الخروج يوم الاثنين المقبل " شم النسيم" موضحًا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح باى تجاوزات أو مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.
وأضاف المستشار نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الأحد يوم عمل عادي ولكن عطلة للمصريين الأقباط فقط، و لـ المؤسسات و الجهات التي قررت إعطاء إجازة لموظفيها مثل البنوك، ولكن باقي الجهات تعمل بشكل طبيعي.
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ورد المستشار نادر سعد ، على سؤال " هل سيتم منع السيارات الملاكى من التجول خلال يوم الاثنين" وأكد " لا نستطيع منع السيارات الملاكى".
وأوضح المستشار نادر سعد ، أن كل مواطن عليه الالتزام بالتعليمات و الجلوس فى البيت منعًا من الاختلاط و حدوث مشكلات.
ولفت المستشار نادر سعد ، إلى أن يوم الاثنين سيتم وقف جميع المواصلات وسيتم وقف خطوط المترو.