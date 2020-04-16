الحكومة تحذر المواطنين من النزول يوم الاثنين المقبل..مفيش تهاون.. فيديو

حذر المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، من الخروج يوم الاثنين المقبل " شم النسيم" موضحًا أن الأجهزة الأمنية لن تسمح باى تجاوزات أو مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.





وأضاف المستشار نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، تقديم الإعلامى حسام حداد، أن الأحد يوم عمل عادي ولكن عطلة للمصريين الأقباط فقط، و لـ المؤسسات و الجهات التي قررت إعطاء إجازة لموظفيها مثل البنوك، ولكن باقي الجهات تعمل بشكل طبيعي.





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وأشار المتحدث باسم الحكومة، أن الداخلية ستتعامل بالقانون، واكد : "هيكون في شدة، ومتراهونش عليها، ولن تكون مهيئة للاحتفال، ونستنى يوم الإتنين ونشوف"،وأوضح "ده مش أخر شم نسيم علي مصر، ونحتفل السنة الجاية وهيكون فى حاجات مميزة".





ورد المستشار نادر سعد ، على سؤال " هل سيتم منع السيارات الملاكى من التجول خلال يوم الاثنين" وأكد " لا نستطيع منع السيارات الملاكى".





وأوضح المستشار نادر سعد ، أن كل مواطن عليه الالتزام بالتعليمات و الجلوس فى البيت منعًا من الاختلاط و حدوث مشكلات.





ولفت المستشار نادر سعد ، إلى أن يوم الاثنين سيتم وقف جميع المواصلات وسيتم وقف خطوط المترو.