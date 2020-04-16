أحمد كريمة: الصيام لا يسبب الإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن الأطباء قرروا أن الصيام في شهر رمضان لا يسبب الإصابة بفيروس كورونا، وتم استطلاع راي الأطباء، ولم تقرر ذلك".





وأضاف أحمد كريمة في حواره مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الفيصل في حسم أمر الصيام في شهر رمضان في زمن فيروس كورونا هو الطبيب لانه صاحب التخصص.





وتابع أحمد كريمة:" لم يصدر بيان معتمد رسمي من وزارة الصحة بان الامتناع عن شرب السوائل وجفاف الحلق يسبب الإصابة بفيروس كورونا.. الاطباء هم اهل الذكر في الامور الطبية التي ترتبط بالعبادات".





وأردف أحمد كريمة: "الصيام فرض علينا في القرآن الكريم، والصيام في حق الأسوياء الأصحاء فرض عين ركن لا يترك، ولكن إذا كان هناك مريض بمرض مزمن قد يؤدي إلى هلاكه وأخبره الطبيب ألا يصوم فلا يصوم".





واختتم احمد كريمة: "ليس كل مريض يفطر وليس كل مسافر يفطر".