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محافظات

تتكون من 100 مزارع.. تأسيس رابطة لمنتجي الخضراوات والفاكهة بالوادي الجديد

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:36 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بتأسيس رابطة لمنتجي الخضر بشكل قانوني والتي تتكون من 100 مزارع مهتم بإنتاج الخضراوات بالداخلة، لتكون لها منافذ بجميع القرى لبيع المنتجات للمواطنين بأسعار موحدة أقل من مثيلاتها بالأسواق وذلك حتى يتم القضاء على ظاهرة الاحتكار فى المنتجات وتحقيق أكبر قدر من التسويق للمنتجات التى يتم انتاجها محليا لدى المزارعين وأصحاب مشروعات الصوب الزراعية بما يحقق الاكتفاء الذاتى للمواطنين.


وطالب المحافظ بضرورة التوسع فى مشروعات الصوب الزراعية للشباب والتى حققت نجاحا كبيرا فى جميع مراكز المحافظة بجانب مشروعات القرية المنتجة والصوب الزراعية التابعة للوحدات المحلية والتى تقوم بطرح منتجاتها فى الأسواق للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الأسواق.


وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وجه بفتح منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة من منتجات الصوب الزراعية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بفتح منفذ بميدان البساتين بالخارجة.


وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم أنه تم توفير 10 أطنان من البطاطس والطماطم لبيعها بأسعار 2 جنيه لكيلو البطاطس و4 جنيهات لكيلو الطماطم، بالإضافة إلى توافر كافة السلع الأساسية والخضراوات بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة "مصرية ماركت " ، وذلك لتخفيف العبء علي المواطنين والحد من استغلال بعض التجار لرفع الأسعار، مؤكدا توافر كافة السلع الأساسية.


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