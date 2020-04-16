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رياضة

أخبار الزمالك .. 5 مفاجآت من مرتضى منصور.. تفاصيل جديدة فى أزمة النقاز

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:47 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـصدى البلد أنه في شهر أكتوبر 2019 تفاوض التونسي حمدي النقاز مع مسئولي النادي الأبيض والمشرف على الكرة أمير مرتضى منصور حول طريقة حصوله على مستحقاته المالية على دفعات.


رصدت تقارير صحفية مغربية أن نادي الزمالك تقدم بعرض مغر لدى وكيل الدولي المغربي أشرف داري مدافع فريق الوداد البيضاوي المغربي من أجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، منح اللاعبين راحة من مران المنازل غدا الجمعة، على أن يتم استئناف التدريبات السبت. 


اعتذر الإعلامى إبراهيم فايق لجماهير نادي الزمالك بعد غضبهم من أحد الأسئلة التى قام بتوجيهها فى برنامجه، الخاص بطارق حامد خلال استضافته لـ بيومي فؤاد خلال حلقة أمس.


أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن 5 مفاجآت مدوية خلال الساعات القليلة الماضية حول العديد من القضايا التي تشغل الجماهير البيضاء.



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