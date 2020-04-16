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فن

يسرا تروج لمسلسل خيانة عهد في رمضان 2020

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:49 م
يسرا
يسرا
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اسماء الحسينى
شاركت الفنانة يسرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام"، روجت من خلالها لمسلسل "خيانة عهد" المقرر عرضه في رمضان 2020. 

وتفاعل معها عدد كبير من متابعينها بالتعليقات وجاء ابرزها كالاتي :

متشوقة جدا ليه كل رمضان بتبهرينا كعادتك 

الجميلة الرقيقة المتألقة 

بالتوفيق يا حبيبتي والنجاح الدائم 

مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبري وهنادي مهنى وخالد أنور، تأليف أحمد عادل وأمين جمال، وإخراج سامح عبد ‏العزيز.

يُذكر  أن قناة "الحياة" أعلنت عن انضمام النجمة يسرا لتكون من نجوم شاشتها في شهر رمضان 2020، وذلك من خلال مسلسل "خيانة عهد".
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