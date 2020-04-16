السعودية وروسيا تؤكدان التزامهما بالاتفاق التاريخي لخفض إنتاج النفط

أجرى وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك، اتصالًا هاتفيًا في إطار مباحثاتهما المنتظمة حول أوضاع السوق البترولية.





وأكد الجانبان التزام بلديهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط.





وقال بيان صادر عن الطرفين: "لقد عملت المملكة العربية السعودية وجمهورية روسيا الاتحادية بشكل حثيث مع الدول الأخرى الأعضاء في أوبك+ وكذلك مع الدول المنتجة الأخرى للبترول للتوصل إلى اتفاق تاريخي يهدف إلى تحقيق الاستقرار للسوق البترولي".





وأضاف: "نؤكد أن بلدينا ملتزمان بشكل راسخ بتنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، وسوف تستمران في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، وأنهما على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا ما بدت ضرورة لذلك.





وأعربا الوزيران عن ثقتة بلاديهما بأن الشركاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين سوف يحافظون على التزاماتهم، لتحقيق الأهداف المرجوة.