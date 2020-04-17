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توك شو

سميحة أيوب عن سكر زيادة: المسلسل سمع من البرومو.. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:02 ص
سميحة أيوب
سميحة أيوب
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البهي عمرو

قالت الفنانة سميحة أيوب، إن الجميع اندهش من شخصيتها فى مسلسل سكر زيادة.

وأضافت سميحة أيوب، أنها سعيد بعملها فى مسلسل سكر زيادة، مع الفنانة نادية الجندى ونبيلة عبيد، هالة فاخر و نجوم كبار و المخرج وائل احسان.

وقالت خلال مداخلة ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي  شريف عامر، أنها : " تلقت اتصالات كثيرة بعد عرض برومو سكر زيادة".

وأشارت  إلى أن مسلسل سكر زيادة جاءت ردود الأفعال عليه من البرومو معلقة " المسلسل سمع من البرومو".

وأوضحت  أن المسلسلات تظهر بعد 5 حلقات ولكن سكر زيادة جاءت تعليقات عليه من البداية، وتمنت أن يحظى المسلسل على إعجاب المواطنين.

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