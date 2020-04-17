أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من أخبار الرياضة فجر الجمعة ، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:
أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الجدل بـ تصريحات مثيرة للجدل بشأن حقيقة قرب تعاقد النادي الأهلي مع كيكي سيتيين المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الأسباني قبل التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.
أعلن انيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز نجم فريق الزمالك السابق عن أولى خطواته بشان تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي
فتح الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على الفنان بيومي فؤاد والاعلامي ابراهيم فايق عقب تصريحات الاول أمس بشان طارق حامد نجم فريق الزمالك.
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اندهاشه من قرار الفيفا في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، لأن راتب النقاز في السنة المتبقية 400 ألف دولار متسائلا كيف يتم توقيع غرامة مليون و250 ألف دولار على النادي؟.
علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على أنباء رفضه تخفيض راتبه بعد قرار مجلس الإدارة بتخفيض رواتب اللاعبين في الفترة الحالية.
نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اقترابه من التوقيع لنادي الترجي التونسي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.
عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماعًا مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مساء الخميس بمقر وزارة الرياضة لمناقشة العديد من الملفات وأهمها ضرر الأندية الشعبية والذي يبحثه صبحي مع رؤساء تلك الاندية واتحاد الكرة بسبب توقف النشاط الرياضي لمكافحة فيروس كورونا.