أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يكشف مفاجأة بشأن تولي مدرب برشلونة قيادة الأهلي.. حقيقة توقيع كارتيرون لـ الترجي التونسي.. قرار عاجل بخصوص الأجانب في تونس

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من أخبار الرياضة فجر الجمعة ، حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:





تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة بشأن حقيقة تولي مدرب برشلونة قيادة فريق الأهلي

أثار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية الجدل بـ تصريحات مثيرة للجدل بشأن حقيقة قرب تعاقد النادي الأهلي مع كيكي سيتيين المدير الفني الحالي لفريق برشلونة الأسباني قبل التعاقد مع رينيه فايلر المدير الفني الحالي للفريق.





شكوى لـ الفيفا.. أول رد فعل من النقاز عقب تصريحات مرتضى منصور المسيئة

أعلن انيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز نجم فريق الزمالك السابق عن أولى خطواته بشان تصريحات مرتضى منصور رئيس مجلس ادارة النادي







هجوم ناري من خالد الغندور على بيومي فؤاد وطارق حامد كلمه السر.. فيديو

فتح الاعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق النار على الفنان بيومي فؤاد والاعلامي ابراهيم فايق عقب تصريحات الاول أمس بشان طارق حامد نجم فريق الزمالك.





مرتضى منصور يرد على قرار الفيفا في قضية حمدي النقاز

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اندهاشه من قرار الفيفا في قضية التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق، لأن راتب النقاز في السنة المتبقية 400 ألف دولار متسائلا كيف يتم توقيع غرامة مليون و250 ألف دولار على النادي؟.





عبد الحفيظ يكشف حقيقة رفضه تخفيض راتبه وموقف مصابي الأهلي والمعارين

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على أنباء رفضه تخفيض راتبه بعد قرار مجلس الإدارة بتخفيض رواتب اللاعبين في الفترة الحالية.





كارتيرون يكشف لصدى البلد حقيقة توقيعه لـ الترجي التونسي

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اقترابه من التوقيع لنادي الترجي التونسي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.



