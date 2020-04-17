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داليا أشرف توجه رسائل مهمة للمواطنين بخصوص كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:16 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

طالبت الإعلامية داليا أشرف،جميع المواطنين بالجلوس فى البيت يوم الأثنين المقبل " شم النسيم" وعدم الخروج للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما طالبت داليا باستغلال فترة البقاء فى المنزل في أمور مفيدة، لافتة إلى أن " احنا فى مرحلة استثنائية و لازم نلتزم بتعليمات الحكومة و الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء"..


وأضافت الإعلامية داليا أشرف خلال تقديمها برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة " دي إم سي" أن جميع المواطنين فى القاهرة عليهم الجلوس فى المنزل واستغلال ذلك فى شئ مفيد بدلا من نشر الشائعات أو الاستماع لما ينشر من شائعات عبر القنوات الإرهابية.


تابعت داليا أشرف: " ياريت لما حد يشوف حاجه غلط على فيس بوك لا ينشرها إلا إذا تأكد منها".


وأشارت داليا أشرف إلى أن فيروس كورونا يهدد جميع دول العالم، وليس مصر فقط،وإن هذه "الغمة" التى نمر بها سنتجاوزها ولكن بالتعاون والوعي.


ولفتت هبة ماهر إلى أن العالم بالكامل يواجه فيروس كورونا،مناشدة جميع المواطنين الالتزام بتنفيذ تعليمات الحكومة المصرية، والبقاء فى المنازل وعدم النزول إلا  فى الأمور الضرورية.


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