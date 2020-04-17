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اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الجمعة 17-4-2020

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:41 ص
الذهب في السعودية
الذهب في السعودية
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أحمد علام
انخفضت أسعار الذهب في السعودية، للجرام خلال تعاملات اليوم،الجمعة، 17-4-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  180.52ريال سعودي بعد أن كان يسجل 181,60 ريال سعودي .     

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (206.03 ريال سعودي) أي ما يعادل (54.82 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (188.86 ريال سعودي) أي ما يعادل (50,25 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (180.28ريال سعودي) أي ما يعادل (47.97 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (154.52 ريال سعودي) أي ما يعادل (41,12 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (120.18  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.98دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (103.01  ريال سعودي) أي ما يعادل (27.41 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,407  ريال سعودي) أي ما يعادل ( 1,705 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,442  ريال سعودي) أي ما يعادل (383.77 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (206,025  ريال سعودي) أي ما يعادل (54,823  دولار أمريكي)
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