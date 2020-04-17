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أخبار البلد

رسالة نصية وخط ساخن..كيفيه الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:29 ص
منحة الـ 500 جنيه
منحة الـ 500 جنيه
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محمود مطاوع
نفى المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخصيص رابط إلكتروني للاستعلام عن قبول طلبات منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي روابط إلكترونية للاستعلام عن قبول التسجيل في منحة الـ 500 جنيه، مُوضحةً أن كل مواطن مستحق للمنحة ستصله رسالة نصية على هاتفه المحمول من رقم "2030" لإخطاره بالموعد والمكان المحدد للصرف، كما تم تخصيص خط ساخن برقم "142"، لاستعلام المتقدم عن استحقاقه للمنحة، والجهة التي سيصرف منها.


تأتي منحة العمالة غير المنتظمة في إطار حرص الدولة على مساندة العمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وتقدر قيمة المنحة بـ 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على مدى 3 أشهر، وبدأت المرحلة الأولى من الصرف يوم الإثنين 13 أبريل، واستمرت حتى أمس الخميس 16 أبريل 2020، ويتم صرفها من خلال الفروع التابعة لمكاتب البريد، والبنك الزراعي المصري، وقد تم تخصيص 5700 منفذ منها 4 آلاف منفذ للبريد، فضلًا عن 600 مدرسة، بالإضافة إلى 1100 فرع للبنك الزراعي المصري.


ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الإرسال على الموقع الرسمي للوزارة (manpower.gov.eg).
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