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رياضة

توتنهام يطالب بوتشيتينو بتخفيض راتبه

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:35 م
بوتشيتينو
بوتشيتينو
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محمد السعيد
طالبت إدارة نادي توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب السبيرز السابق، بتخفيض راتبه الذي يتقاضاه من النادي، في ظل تجميد النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

وكان نادي توتنهام أعلن في ديسمبر الماضي إقالة بوتشيتينو، بسبب سوء النتائج، وتعيين جوزيه مورينيو خلفا له.

وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن دانييل لافي رئيس نادي توتنهام لا يزال يدفع راتب بوتشيتينو الشهري، حتى يجد المدرب الأرجنتيني وظيفة جديدة بعد رحيله عن توتنهام.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة توتنهام دخلت في محادثات مع بوتشيتينو من أجل الموافقة على تخفيض راتبه، لتخفيف الضغط المالي على النادي، في ظل إيقاف النشاط الرياضي.

وتابعت الصحيفة، أن إدارة توتنهام تسعى أيضا لتخفيض رواتب العاملين السابقين بالنادي، بالإضافة إلى خفض 10 % من راتب جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق واللاعبين.

يذكر أن رابطة الدوري الإنجليزي، أعلنت مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري الإنجليزي لأجل غير مسمى، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.


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