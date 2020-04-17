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محافظات

بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات atm لأهالي صفط تراب في الغربية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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احمد علي
شهدت قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتي تم عزلها بسبب ظهور حالات كورونا بها قيام مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر اليوم بإطلاق مبادرة إرسال سيارة atm متحركة لصرف مرتبات ومعاشات آهالي القرية بأماكنهم .

وكانت مديرية الصحة بالغربية بدأت أيام قليلة في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية.


جاء ذلك ضمن خطة الوزارة الوقائية لعزل أية مناطق يشتبه في وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بداخلها
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات atm لأهالي صفط تراب في الغربية
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات atm لأهالي صفط تراب في الغربية
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات atm لأهالي صفط تراب في الغربية
بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات atm لأهالي صفط تراب في الغربية
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