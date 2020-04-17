بعد عزلها بسبب كورونا.. ماكينات atm لأهالي صفط تراب في الغربية

شهدت قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية والتي تم عزلها بسبب ظهور حالات كورونا بها قيام مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر اليوم بإطلاق مبادرة إرسال سيارة atm متحركة لصرف مرتبات ومعاشات آهالي القرية بأماكنهم .





وكانت مديرية الصحة بالغربية بدأت أيام قليلة في إجراءات العزل المنزلي التام لأهالي قرية صفط تراب التابعة لمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية وفرضت الأجهزة الأمنية كردونا بمحيط القرية.







