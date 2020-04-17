علاء ثابت يكتب: مشاهد جديدة لحياتنا فى زمن الكورونا

قال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام إن الأزمات تكشف عيوبنا مثلما تكشف مزايانا، لافتا إلى أنه انزعج أثناء مروره بعدد من الشوارع والأسواق فى القاهرة، و رأي الزحام والتجمعات سائدًة فى كثير من المواقع والشوارع.





وأكد أن الناس لا تعرف أو تخشى فيروس كورونا القاتل، لافتا إلى أنه نزل لأكثر من مرة لينبه الناس ولكن ضاع صوته وسط الزحام، مضيفا :" علينا أن نرفع أصواتنا بكل قوة ليصل لهؤلاء الناس، ومن لا يمتثل للنظام ومعايير السلام يستحق أشد العقاب، فهو لا يضر نفسه فقط بل يهدد حياة الآخرين، كما وجد أكوام القمامة متناثرة كالعادة فى الشوارع وأمام المحال التجارية".





وتمني ثابت لو أن الشرطة أو مفتش المحافظة يحررون غرامات بمبالغ ضخمة لكل من لا ينظف أو يعقم داخل محل التجارى ويمنع التكدس داخله، وأن يكون مسئولا عن تنظيف قطاع من الشارع أمام محله، مؤكدا أنه يمكن تشديد العقوبة فى مثل هذه الظروف لتصل إلى السجن والغرامة لتعريض حياة الناس للخطر.





وأشار فى مقاله المنشور اليوم الجمعة بصحيفة "الأهرام" أنه لم تكن كل المحال بهذا الإهمال فقد كان هناك من اهتموا بالنظافة والتعقيم ورأي توزيع الكمامات مجانًا مع تذاكر المترو والقطارات مساهمة من القوات المسلحة فى حماية الركاب وخفض فرص العدوى، لكن دور القوات المسلحة الرائد لا يكفى وحده، وعلى الجميع أن يشاركها فى إنتاج وتوزيع الكمامات ليس فى محطات المترو والقطارات فقط، بل فى كل التجمعات وتوفيرها بأسعار رمزية فى الصيدليات والمتاجر الكبيرة والصغيرة فى كل مدينة وقرية.

وإلى نص المقال:

" تكشف الأزمات عيوبنا مثلما تكشف مزايانا، انزعجت أثناء مرورى بعدد من الشوارع والأسواق فى القاهرة، رأيت الزحام والتجمعات سائدًا فى كثير من المواقع والشوارع، وكأن الناس لا تعرف أو تخشى فيروس كورونا القاتل، نزلت أكثر من مرة لأنبه الناس ولكن ضاع صوتى وسط الزحام، ووجدت أن علينا أن نرفع أصواتنا بكل قوة ليصل لهؤلاء الناس، ومن لا يمتثل للنظام ومعايير السلام يستحق أشد العقاب، فهو لا يضر نفسه فقط بل يهدد حياة الآخرين، كما وجدت أكوام القمامة متناثرة كالعادة فى الشوارع وأمام المحال التجارية.





وتمنيت لو أن الشرطة أو مفتش المحافظة يحررون غرامات بمبالغ ضخمة لكل من لا ينظف أو يعقم داخل محل التجارى ويمنع التكدس داخله، وأن يكون مسئولا عن تنظيف قطاع من الشارع أمام محله، ويمكن تشديد العقوبة فى مثل هذه الظروف لتصل إلى السجن والغرامة لتعريض حياة الناس للخطر..





وللحقيقة لم تكن كل المحال بهذا الإهمال فقد كان هناك من اهتموا بالنظافة والتعقيم ورأيت توزيع الكمامات مجانًا مع تذاكر المترو والقطارات مساهمة من القوات المسلحة فى حماية الركاب وخفض فرص العدوى، لكن دور القوات المسلحة الرائد لا يكفى وحده، وعلينا أن نشاركها فى إنتاج وتوزيع الكمامات ليس فى محطات المترو والقطارات فقط، بل فى كل التجمعات وتوفيرها بأسعار رمزية فى الصيدليات والمتاجر الكبيرة والصغيرة فى كل مدينة وقرية.





شركة المحلة الكبرى الرائدة فى مجال الغزل والنسيج كانت رائدة أيضًا فى مواجهة كورونا وتنتج 2400 كمامة فى الدقيقة وهو معدل كبير، لكن قدرات الشركة العملاقة أكبر بكثير ويمكنها أن توفر ملايين الكمامات ولو شاركتها مصانع أخرى عامة وخاصة لحققنا الاكتفاء الذاتى خلال أيام معدودة، بل يمكننا التصدير للدول العربية والإفريقية والأوروبية، فالكمامات أصبحت من أهم احتياجات الإنسان فى زمن الكورونا وتستحق شركة المحلة كل التقدير على هذا الجهد الكبير والتجاوب السريع مع الاحتياجات الضرورية للشعب المصرى فقد قدمت لنا صورة تستحق الثناء.





لكننى لاحظت أن بعض المحال والصيدليات التى تبيع الكمامات ومواد التعقيم تستغل الأزمة من أجل الربح فى صورة سلبية لا تعكس أخلاق وأصالة الشعب المصرى، وكنت أتمنى أن تشارك تلك المحال والصيدليات فى حملة لخفض السعر وليس استغلال الوباء لتحقيق الربح على حساب أرواح المصريين وسلامتهم، أو على الأقل تبيعها بسعر التكلفة.





مشهد آخر لفت نظرى وهو سرعة شراء ما يباع فى منافذ القوات المسلحة من مواد تعقيم مثل الكحول والمنظفات الأخرى، وعلمت أن البعض يترقبون وصول كميات كبيرة ويقومون بشرائها وبيعها لصيدليات ومحلات صغيرة، لتقوم بإعادة تعبئتها فى عبوات أخرى وبيعها بأضعاف الثمن استغلالًا لاحتياجات الناس من مواد التعقيم والتطهير، ونشيد هنا بجهود هيئة الرقابة الإدارية لمواجهة هذا الجشع ومحاصرة المستغلين.

صرخة مهمة وتنذر بخطر ينتظر بنوك الدم، وصلتنى من نقابة الأطباء لتأمين مخزون كافٍ للمرضى، حيث توجد أزمة شديدة فى بنوك الدم وهذا يهدد حياة الكثير، وهناك فئات كثيرة من المرضى حياتها مرهونة بكيس دم، ومع الحظر ومنع التجمعات وعدم خروج الناس تأثرت حركة التبرع وقلت كميات الدم فى البنوك، ومع اقتراب شهر رمضان، ستتفاقم الأزمة فى بنوك الدم، لظروف الصيام نهارًا، والذى يُمنع أثناؤه التبرع بالدم، بالتزامن مع حظر التجول ليلًا، مما سيؤثر على الوضع أكثر لذلك ندعو الجميع إلى سرعة التبرع لإنقاذ حياة كل إنسان، ويمكن لنا جميعًا التبرع فى بنوك الدم بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية لضمان وصول الدم لكل مريض.





سمعت عن واقعة اكتشاف إصابة بواب عمارة وأسرته بفيروس كورونا والعمارة فخمة ونظيفة، لكن حجرة البواب ليست كذلك ونقل المرض إلى بعض السكان وهو درس علينا أن نستفيد منه، فلا يكفى أن تهتم بنظافتك الشخصية فمهما كنت حريصًا وحذرًا، فإن شخصًا واحدًا مصابًا يمكن أن ينقل لك العدوى، ولهذا فإن سلامة بواب العمارة أهم من سلامة أى ساكن مهما تكن مكانته، وأن يبدأ التعقيم والتطهير والنظافة من البواب وأسرته، لأنه يدخل كل شقة ويركب المصعد ويلوث كل مفاتيح تشغيل الكهرباء والمصاعد وينقل الحاجات من الأطعمة وغيرها إلى كل شقة، وبالتالى يصيب معظم السكان بالوباء لأنهم لم يهتموا إلا بأنفسهم فقط وأهملوا شخصًا له دور كبير فى التواصل والتأثير وإن كان لم يلفت نظرهم، والغريب أن السكان قاموا بطرد البواب وأسرته بشكل غير إنسانى، وهذا الدرس الصعب والمحزن يؤكد لنا أننا جميعًا فى قارب واحد، أو عمارة واحدة وشارع واحد وإصابة شخص واحد حتى ولو كان قادمًا من محافظة أخرى يجب أن نتعامل معه بشكل إيجابى ونقدم له كل المساعدات حتى لا ينقل لنا العدوى، فصحتنا وسلامتنا جميعا مترابطة، ولهذا علينا أن نعتنى بصحة كل أبناء المجتمع، فسلامتهم من سلامتنا وهم جزء منا ونحن جزء منهم يجب أن نعلى قيمنا الأخلاقية.





وقصة أخرى استوقفتنى وصدمتنى، وهى صورة سلبية جدًا تلك التى شاهدناها عندما رأينا احتجاج بعض أبناء قرية شبرا البهو فى الدقهلية على دفن طبيبة راحت ضحية الوباء، وهى عكس الصورة التى كنت أشاهدها وأنا صغير، والتى تنطلق من قيمنا المصرية، فعندما كان يندلع حريق فى بلدتنا كان أهل البلدة جميعًا يتسابقون على إطفاء الحريق ولا يعبؤون بسلامتهم ويلقون بأنفسهم وسط النيران دون خوف لإنقاذ الأسرة، التى اشتعل الحريق فى منزلها، أين تلك الشهامة التى رأيناها فى جيل آبائنا وأجدادنا، علينا أن نحافظ على تلك القيم ولا نبددها، فهى التى ساعدتنا على البقاء ومواجهة الصعاب والأوبئة والمجاعات ومنحنا الأمان فى أحلك المواقف، وهذا ما دفع الصديق والزميل الكاتب الصحفى يوسف أيوب لأن يطلق حملة توعية مجتمعية، لوقف التنمر ضد مصابى فيروس كوفيد 19، تلك الحملة التى أعلن دعمى الكامل لها ولكل مبادرة هدفها وقف التنمر ضد هؤلاء المواطنين وعودة الروح المصرية الأصيلة.



