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محافظات

بعد رد الاعتبار والاعتذار زوج طبيبة الدقهلية: شبرا البهو بلدى وبحبها والقلة دى مش واعية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:14 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أكد الدكتور محمد الهنداوى زوج الراحله الدكتورة سونيا عبد العظيم أن لافتات ومبادرة الاعتذار من أهالى شبرا البهو جاء نتيجة تصرف قلة غير واعية اعترضت دفن جثة الراحله وذلك لعدم الادراك والوعى عن فيروس كورونا وانه لا ينقل من موتى لاحياء.
واشار الى ان عدد قام بالاتصال به للاعتذار ولكن ارجأت المقابله والاعتذار بالقريه لان ما حدث كان بالقريه والاعتذار سيكون بالقريه فى وقت غير بعيد حين تهدأ نفسى وتهدا الامور" .

وأضاف أن ما حدث وصل لخارج مصر حيث اتصل بى عمداء بجامعة الملك عبد العزيز وعددا من زملاءى هناك واشخاصا عديدون واحمد الله على كل شئ وبرضه دى بلدى وبحبها". 

وكان عددا من اهالى القرية قد اعترضوا سيارة الاسعاف التى تقل الجثه رافضين دفنها بمقابر اسرة زوجها بالقرية، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة الى مكان البلاغ وسط محاولات استمرت لعدة ساعات لإقناع الاهالى ان دفن المتوفية سيتم وفقًا للإجراءات الصحية المتبعة بحضور فريق الحجر الصحي.

وحاول المصاحبون للجثمان اقناعهم أن الجثمان تم تكفينه بطريقة شرعية ووضعه في كفن مكون من ثلاث طبقات طبقتان من القماش الأبيض والثالث من الجلد لدفنه بالطريقة الشرعية والوقائيه وتم السماح لبعضهم بمشاهدة الكفن المغلف به، إلا أنهم أصروا على الرفض وقاموا بالقاذ الحجاره عليهم واشعال النيران، فقامت قوات الامن بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم لتفريقهم وتم تم دفن الفقيده.
بعد رد الاعتبار والاعتذار زوج طبيبة الدقهلية: شبرا البهو بلدى وبحبها والقلة دى مش واعية
بعد رد الاعتبار والاعتذار زوج طبيبة الدقهلية: شبرا البهو بلدى وبحبها والقلة دى مش واعية
بعد رد الاعتبار والاعتذار زوج طبيبة الدقهلية: شبرا البهو بلدى وبحبها والقلة دى مش واعية
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