بعد إصابة والده بـ كورونا.. قلق لدى الأمير ويليام على الملكة دوق إدنبرة.. فيديو وصور

عبر الأمير ويليام عن قلقه تجاه أجداده المسنين، الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبره، على الرغم من أنهم قاموا بكل ما في وسعهم لضمان حمايتهما وعزلهما في قلعة وندسور.





وتابع ويليام: "من الواضح أنني أفكر جيدًا في جدي، وكل من هم في سنهم، ونحن نبذل قصارى جهدنا؛ للتأكد من أنهم معزولين بعيدًا عنه، وحمايتهم من هذا المرض".





في 5 أبريل الجاري، ظهرت الملكة في رسالة تليفزيونية ، لتحث الدولة على التضافر لمحاربة الفيروس التاجي، قائلة: "إذا بقينا متحدين وحازمين، فنتغلب عليه"، و كان تدخلها التاريخي والعاطفي هو المرة الخامسة التي تخاطب فيها الشعب البريطاني في رسالة تلفزيونية، باستثناء عيد الميلاد ، في عهدها الذي دام 67 عامًا.



