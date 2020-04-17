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منوعات

بعد إصابة والده بـ كورونا.. قلق لدى الأمير ويليام على الملكة دوق إدنبرة.. فيديو وصور

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:42 م
الملكة إليزابيث وزوجها
الملكة إليزابيث وزوجها الدوق فيليب
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أماني إبراهيم
عبر الأمير ويليام عن قلقه تجاه أجداده المسنين، الملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب دوق إدنبره، على الرغم من أنهم قاموا بكل ما في وسعهم لضمان حمايتهما وعزلهما في قلعة وندسور.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال دوق كامبريدج، إن لديه مخاوف بشأن جدته الملكة صاحبة الـ 93 عامًا، التي كانت تقيم في قلعة وندسور ، مع جده دوق إدنبره صاحب الـ 98 ، كإجراء احترازي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لعدة أسابيع.

وتابع ويليام: "من الواضح أنني أفكر جيدًا في جدي، وكل من هم في سنهم، ونحن نبذل قصارى جهدنا؛ للتأكد من أنهم معزولين بعيدًا عنه، وحمايتهم من هذا المرض".

وفي 5 أبريل الجاري، ظهرت الملكة في رسالة تليفزيونية، لتحث الدولة على التضافر لمحاربة الفيروس التاجي، قائلة: "إذا بقينا متحدين وحازمين، فنتغلب عليه"، وكان تدخلها التاريخي والعاطفي هو المرة الخامسة التي تخاطب فيها الشعب البريطاني في رسالة تلفزيونية، باستثناء عيد الميلاد ، في عهدها الذي دام 67 عامًا.

وتحدث الأمير ويليام أيضا عن بقائهما بعيدا عن باقي أفراد عائلته، وأنهما يستخدمان مكالمات الفيديو عبر الإنترنت للحديث معا، واعترف بأنه كان قلقا جدا بعد أن أثبت إصابة والده صاحب الـ 71 عاما بفيروس كورونا المستجد بعد أن ظهرت عليه أعراض خفيفة في الشهر الماضي، ولكنه كان متفائلا بأن والده سيتعافى سريعا.
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