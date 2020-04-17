حسين بن عيادة: أمتلك عرضا مصريا.. وشرط وحيد يحسم وجهتي المقبلة





وقال حسين بن عيادة لـ صدى البلد:" أمتلك عروضا كثيرة للرحيل عن شباب قسنطينة، خلال الصيف المقبل، من ضمنها عرضا مصريا".





وأضاف حسين بن عيادة:" لم أحسم وجهتي بعد، لكن لدى شرط وحيد، وهو أن الفريق الذي سأنضم إليه يلعب في جميع البطولات".





وكان مصدر مقرب من بن عيادة، أكد لـ صدى البلدـ، أن اللاعب تلقى اتصالات من الزمالك والترجي التونسي والرجاء المغربي، خلال الفترة الماضية.

ويسعى الزمالك للتعاقد مع ظهير أيمن قوي، لتعويض رحيل التونسي حمدي النقاز، الذي فسخ تعاقده مع الزمالك في شهر ديسمبر الماضي.

و خاض بن عيادة، 19 مباراة في الدوري الجزائري هذا الموسم، بمجموع دقائق لعب 1676، وشارك أساسيًا في 86 % من المباريات الـ 19، وكان مجموع ما لعبه 85% من عدد الدقائق التي خاضها الفريق.

أكد حسين بن عيادة لاعب فريق شباب قسنطينة الجزائري، أنه يمتلك عرضا من نادٍ مصري، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.