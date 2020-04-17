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رياضة

نجم الأهلي يقترب من الانتقال للدوري البلجيكي.. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 05:41 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية اليوم، أن المغربي وليد أزارو، مهاجم نادي الاتفاق السعودي، والمعار من صفوف النادي الأهلي، اقترب من الانتقال للعب في صفوف الدوري البلجيكي.

وذكر موقع سعودي دوت كوم، أن أزارو سيرحل عن النادي الأهلي، وذلك بعد رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، الإبقاء على اللاعب في صفوف الفريق للموسم القادم، بحجة عدم ملائمته للخطة والتكتيك الذي يعتمد عليهما مع الأهلي.

وأشار الموقع أن نادي الإتفاق أيضًا وبشكل مفاجئ قرر عدم التفاوض مع الأهلي لضم اللاعب بصفة نهائية، رغم تألق اللاعب قبل توقف النشاط الكروي.

وأكد الموقع أن وكيل اللاعب جلب له عروضًا للعب في الدوري البلجيكي، وأن أزارو سينتقل لأحد الأندية البلجيكية بدءًا من الموسم المقبل.

يذكر أن أزارو قد ذهب لنادي الإتفاق السعودي في يناير الماضي، على سبيل الإعارة، قادمًا من النادي الأهلي.
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