إيناس الدغيدى تهنئ أبو هشيمة بعقد قرانه على ياسمين صبري

هنأت المخرجة ايناس الدغيدى، رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والفنانة ياسمين صبرى، بعقد قرانهما، مساء اليوم.









ونشرت ايناس، عبر انستجرام، صورة لابو هشيمة وعلقت عليها "الف مبروك ياعريس".









يذكر ان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عقد قرانه على النجمة ياسمين صبرى، فى أجواء عائلية بسيطة بحضور أفراد الأسرتين.









وسيطرت على أجواء الاحتفال العائلى حالة من الهدوء والبساطة، مع قلة الحضور واختصاره فى المقربين عائليا من العروسين، مراعاة للظروف الحالية وتدابير الوقاية الصحية الداعية إلى ترشيد التجمعات تحسبا لانتشار فيروس كورونا.











