في 10 دقايق .. جربي طريقة عمل الكرواسون

نقدم لكم طريقة عمل كرواسون العشر دقائق بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير كرواسون العشر دقائق :
5 اكواب دقيق
2 ملعقة كبيرة خميرة
ربع كوب لبن بودرة
نصف كوب زيت
2 كوب ماء دافئ
رشة ملح
2 ملعقة كبيرة سكر
200 جرام زبدة صفار بيضة
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
عجوة
شوكولاتة دهن
جبنة تركى
زعتر
طريقة عمل كرواسون العشر دقائق:
* اخلطي 2 كوب من الدقيق مع الخميرة و السكر و اللبن البودرة و رشة الملح و الماء
* تترك لتتخمر ثم يضاف باقى الدقيق والزيت ثم قسمي العجينة كرات ثم تفرد على شكل دوائر
* ضعي طبقات الدوائر فوق بعضها و بينهم طبقة زبدة و تفرد طبقات العجين فوق بعضها ثم تقطع على هيئة مثلثات
* يترك الكرواسون ليتخمر قليلًا ثم يخبز بالفرن و يقدم