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في 10 دقايق .. جربي طريقة عمل الكرواسون

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:09 م
في 10 دقايق .. جربي
في 10 دقايق .. جربي طريقة عمل الكرواسون
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اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل كرواسون العشر دقائق بخطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير كرواسون العشر دقائق :

5 اكواب دقيق 
2 ملعقة كبيرة خميرة 
ربع كوب لبن بودرة 
نصف كوب زيت
2 كوب ماء دافئ 
رشة ملح 
2 ملعقة كبيرة سكر
 200 جرام زبدة صفار بيضة 
ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
 عجوة 
شوكولاتة دهن
جبنة تركى 
زعتر 

طريقة عمل كرواسون العشر دقائق:

* اخلطي 2 كوب من الدقيق مع الخميرة و السكر و اللبن البودرة و رشة الملح و الماء

* تترك لتتخمر ثم يضاف باقى الدقيق والزيت ثم قسمي العجينة كرات ثم تفرد على شكل دوائر

* ضعي طبقات الدوائر فوق بعضها و بينهم طبقة زبدة و تفرد طبقات العجين فوق بعضها ثم تقطع على هيئة مثلثات

* يترك الكرواسون ليتخمر قليلًا ثم يخبز بالفرن و يقدم


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