AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 35 ألفًا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 10:32 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
Advertisements
قسم الخارجي
ذكرت وكالة "رويترز" أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز 35 ألفً شخص، فيما تجاوزت الإصابات 380 ألفا.

وعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، تفاصيل خطة إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي في ظل تفشي فيروس كورونا داخل الولايات المتحدة. 

وقال ترامب، خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي تعقده خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا: "أحرزنا تقدما كبيرا في مواجهة الفيروس، وأصبحنا نسجل وفيات أقل مما كان متوقعا، كما فعلنا حزمة تحفيرية بأكثر من 3 تريليون دولار لمواجهة كورونا".

وتابع: "نعيش ظروف قاسية بسبب فيروس كورونا وملايين المواطنين يتحدون ضد الوباء، عملية الإغلاق لن تكون طويلة الأمد، وعلينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة، ويجب على اقتصادنا أن يكون فاعلًا وينبغي إنعاش الاقتصاد من جديد".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "سأصدر توجيهات فيدرالية لإعادة فتح الاقتصاد في بلادنا بصورة تدريجية وقد صغتها بالتشاور مع المتخصصين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: أحرزنا تقدما كبيرا ضد كورونا وسوف نهزمه

ترامب: سنعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد قريبا بالتشاور مع حكام الولايات

ترامب يعقد اجتماعا مع قادة مجموعة العشرين بسبب كورونا

رويترز: إصابات كورونا في أمريكا تتخطى 600 ألف والوفيات 25 ألفا

ترامب يتحدى : سأعلن قرار إعادة فتح الاقتصاد الخميس

ترامب: ذروة انتشار وباء كورونا أصبحت خلفنا

ترشيحاتنا

صور جديدة من عقد قران ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

النظارة والأساور.. حكاية صورة كشفت قصة حب أبو هشيمة وياسمين صبري

فستان أبيض ناعم.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من عقد قرانها على أبوهشيمة

من تسالي الحظر .. 7 فوائد من تناول اللب السوري

توقف عن تناوله.. خل التفاح يتسبب في مخاطر صحية

بـ إطلالة محتشمة.. فيفي عبده تبهر متابعيها بالأسود الكاجوال.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جريء.. زوجة خالد سليم تبهر الجمهور بأنوثتها

يمتلكها شخص مشهور.. أول سيارة تسير بـ زيت الطعام المنزلى.. صور

من تصميمى.. رضوى الشربينى تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة.. شاهد