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حتى تزول الغمة.. الأوقاف: لا صحة لشائعة فتح المساجد في شهر رمضان

السبت 18/أبريل/2020 - 12:57 ص
وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن الأوقاف أصدرت بيانا اليوم للرد على الشائعات حول حقيقة فتح المساجد، مؤكدا أنه لا صحة لشائعة فتح المساجد في شهر رمضان.

وأضاف "القاضي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" أنه مازال قرارات الغلق قائمة حتى تزول هذه الغمة، وعلينا إلى عمار بيوتنا بالايمان ومد روح العون للمصابين هذه الأيام. 

وأوضح المتحدث باسم وزارة الاوقاف، ان لدينا اكثر من 150 ألف مسجد وزاوية على مستوى الجمهورية ولم يرصد مخالفات الا مخالفة واحدة فقط في احدى المساجد في حلوان والوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف المسؤول عن الواقعة. 

ولفت إلى أن الوزارة اتخذت قرار بإنهاء خدمة العامل الذي خالف تعليمات الوزارة بعدم اغلاق المسجد، مشددا على ان إجراءات حاسمة وفورية، مرددا : "استمرار غلق المساجد طالما ما زالت العلة قائمة". 

ونوه إلى أنه تم  إنهاء خدمة الإمام خطيب بالمنوفية لمخالفته تعليمات الوزارة واقامة صلاة الجمعة، مضيفا أننا نحتاج هذه الفترة الى التراحم والتكافل بيد العون للمصابين بكورونا

وشدد القاضي على أن صلاة الجمعة لا تصح في المنازل او الأسطح وانما لابد ان تكوم في المساجد، مؤكدا ان صلاة الجمعة لا تنعقد في المنازل حتى في الظروف الاستثنائية. 
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