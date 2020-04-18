التموين تستعرض مراحل تطور المشروع القومي للصوامع.. فيديو

عرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية مقطع فيديو للمشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى إنهاء العمل بالشون الترابية وتطويرها إلى صوامع حديثة ومتطورة لوقف الهدر من الأقماح والحفاظ على المال العام وحق المواطن في الخبز.





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ويتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.



