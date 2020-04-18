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اقتصاد

التموين تستعرض مراحل تطور المشروع القومي للصوامع.. فيديو

السبت 18/أبريل/2020 - 10:57 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
عرضت وزارة التموين والتجارة الداخلية مقطع فيديو للمشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى إنهاء العمل بالشون الترابية وتطويرها إلى صوامع حديثة ومتطورة لوقف الهدر من الأقماح والحفاظ على المال العام وحق المواطن في الخبز.


ويتضمن المشروع إنشاء 50 صومعة لتخزين القمح والغلال يتم تنفيذها وإنشاؤها فى 17 محافظة، بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.

ويشمل المشروع صوامع برقاش بالجيزة، وميت غمر وشربين بالدقهلية والقنطرة شرق شمال سيناء، وطنطا بالغربية ومنوف بالمنوفية وههيا بالشرقية ودمنهور بالبحيرة والصباحية بالإسكندرية وقنا وشرق العوينات الوادى الجديد وبنها بالقليوبية وبنى سويف وبهنسة والشيخ فضل بالمنيا وطامية بالفيوم والمفالسة بأسوان.
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