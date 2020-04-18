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محافظات

لمنع تجمعات شم النسيم.. أكمنة ثابتة ومتحركة فى القناطر الخيرية

السبت 18/أبريل/2020 - 01:22 م
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالمحافظة لتنفيذ قرارات الحكومة الصادرة بشأن شم النسيم بكل حزم وحسم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأشار إلى أنه تقرر تعيين أكمنة ثابتة ومتحركة بمداخل ومخارج القناطر الخيرية بغرض تنفيذ حظر الدخول منذ الساعات الأولى ليوم الاثنين المقبل حتي بداية اليوم التالي تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمنع انتشار كورونا.


وأضاف المحافظ انه تم التنسيق ايضا مع وزير الموارد المائية والري باستمرار إغلاق حدائق القناطر والمتنزهات والمتاحف التابعة لها خلال فترة أعياد الربيع وشم النسيم  لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.


وحذر المحافظ المخالفين بتوقيع العقوبات المقررة قانونا مؤكدا إن الدوريات المتحركة ستتولى مراقبة كورنيش القناطر علي مدار الساعة بجانب الشوارع والطرق المؤدية للحدائق لمنع أي تجمعات في هذا اليوم كما تقرر وقف الرحلات النيلية بالقناطر تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن وحرصا علي سلامة المواطنين.


وكلف محافظ القليوبية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة غلق الحدائق العامة وووقف أي رحلات نيلية بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة ومنع التجمعات على كورنيش النيل بنطاق المحافظة.


وأكد محافظ  القليوبية أنه تم توزيع المستلزمات الوقائية على عمال النظافة بالقليوبية مع إمدادهم ملابس مخصصة لارتدائها أثناء ساعات العمل فضلا عن منحهم أحذية مقاومة للأمراض وتوزيع الكمامات والقفازات عليهم بشكل مستمر.

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