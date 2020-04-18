نشرة أخبار التوك شو.. صندوق النقد الدولى يزف بشرى لمصر بشأن فيروس كورونا.. طبيبة أمراض صدرية تبعث رسالة طمأنة للمصريين بمستشفى عزل 15 مايو.. هاني الناظر يحذر من المأكولات غير المغلفة

نشر موقع "صدى البلد"، اليوم السبت ، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الدكتور على عطية، عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن صندوق النقد الدولي أصدر مؤخرأ تقريرأ بشأن اقتصاديات أداء الاقتصاديات العالمية أشاد بأداء الاقتصاد المصرى.





وأوضح عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية اكسترا نيوز، أن صندوق النقد الدولى كشف مؤخرأ عن توقع نمو اقتصاد وحيد فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الاقتصاد المصرى بنسبة 2% ومن المتوقع أن تتراجع باقى الاقتصاديات بنسية 12% .





وأشار إلى أن قدرة الاقتصاد المصرى وتوقع تحقيقه هذه النسبة تعود بدوررها لإمتصاص أزمة كورونا، خاصة كونه اقتصاد له أسس واضحة وقدرته كبرة على صياغة السياسيات الاقتصادية الناجحة.





ولفت الدكتور على عطية، إلى أن برامج الاصلاح الاقتصادى المصرية الأخيرة حققت طفرة كبيرة غير مسبوقة على كافة المستويات .





وتابع عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف ، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية بخصوص تطبيق كافة الأجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .





الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا تخطى حاجز 150 ألف حالة





كما أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، فى خبر عاجل عن منظمة الصحة العالمية، بتخطي عدد وفيات كورونا حاجز 150 ألف حالة.





يذكر أن الصين مصدر فيروس كورونا سجلت حتى الآن 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 82367.





وقالت اللجنة في بيان بثه التلفزيون الرسمي الصيني، "إن مدينة ووهان الصينية سجلت 1290 حالة وفاة و325 إصابة إضافية ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3869 والإصابات إلى 50333".





ويواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره وحصد الأرواح، مع أكثر من مليوني مصاب ونحو 145 ألف وفاة حتى اللحظة.





وأودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة ما لا يقلّ عن 141127 شخصًا في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس.





رسالة طمأنة للشعب المصرى من طبيبة أمراض صدرية بمستشفى عزل 15 مايو

قالت الدكتورة سارة الحديدي، أخصائي الأمراض الصدرية بمستشفى عزل 15 مايو، إنها كانت ممن طالبوا بأن تنضم للطاقم الطبي بالمستشفى لمواجهة فيروس كورونا وعلاج المصابين منه.





وتابعت الحديدى، خلال حوارها في برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنها بعيدة عن بيتها منذ الأسبوع الماضي، موضحة أنه حان الوقت الذي يتطلب من كل الأطباء أن يتحدوا ويتكاتفوا لمساعدة الدولة لتخطي تلك الأزمة.





وقالت سارة الحديدي: بالتأكيد كان بداخلى خوف ورهبة من اتخاذها قرار الانضمام إلى مستشفى عزل 15 مايو، ولكن أيضًا صاحب ذلك برغبة في تقديم الدور تجاه الوطن.





وأشارت إلى أن معظم الحالات في مستشفى عزل 15 مايو مستقرة ودرجة الاصابة بالمرض بسيطة، وان الاوضاع مازالت مطمئنة وغير مقلقة على الإطلاق.





كما أكدت ضرورة الالتزام في الفترة القادمة بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاختلاط للوقاية من الفيروس، وان يتم التعامل مع المصابين وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية ويتم تصنيف المصابية وفقًا لدرجة إصابتهم من الأكثر خطورة إلى الحالة الأكثر استقرار.





مستشار الرئيس للصحة الوقائية: بيانات رصد عدد حالات كورونا شامل وشفاء

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، تعليقا علي بيان وزارة الصحة اليوم بأعداد المصابين والمتعافيين من الكورونا: إن البيان تضمن شكل ورصد كامل بالمصابين، وحتي حالات الوفاة المتأثرة بشكل مباشر او غير مباشر بفيروس كورونا.





وأضاف عوض تاج الدين خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "صباحك مصري" الذي يذاع علي فضائية إم بي سي مصر، إنه تم الأتفاق علي رصد جميع الحالات بما فيهم الحالات الخطرة ، والتي تحولت من إيجابية لـ سلبية.





وأشار إلي أن وزارة الصحة تقوم برصد الحالات، وتعلنها بشفافية كبيرة جدا.





وأوضح أن يتم اسخلاص نائج تصاعد المرض من خلال بيانات وزارة الصحة لأتخاذ الأجراءات المناسبة.





وتابع :أن الأمور تسير بشكل أفقي وفق منحني الأصابات، علي عكس باقي الدول التي تأثر فيها منحني الأصابات بالصعود والهبوط









عايزين نكمل.. هانى الناظر : لابد من البقاء بالمنزل والبعد عن الازدحام

قال الدكتور هانى الناظر، رئيس المعهد القومى للبحوث السابقة، إن أمس الجمعة شهد مؤشرا مهما خاصا بعدد الوفيات.





وأضاف "الناظر"، أثناء حواره عبر "سكاى" المذاع في نشرة "ضد كورونا" على فضائية "دى إم سى "، أن يوم الجمعة من الأسبوع السابق كانت نسبة الوفيات لعدد إجمالى الإصابات ٧.٥% بينما يوم أمس الجمعة انخفضت النسبة إلى ٧.٢%.





وتابع رئيس المعهد القومى للبحوث السابقة، أن مؤشر عدد الوفيات من أدق المؤشرات، مؤكدا أنه بالمقارنة بين عدد النسبتين نجد أن الفرق قليل جدًا؛ مما يدل على أن الدولة قادرة على جعل المنحنى منخفضا، والاستمرار فيه شيء جيد إلى أن يبدأ ينخفض تماما.





وأشار رئيس المعهد القومى للبحوث السابقة إلى أننا تسير فى الاتجاه الصحيح و"عايزين نكمل"، مؤكدًا أنه لابد من التزام المواطنين بشكل كبير.





وطالب بالالتزام بالبقاء فى المنزل والبعد عن الازدحام، محذرا من العادات السيئة مثل شراء مأكولات غير مغلفة من الأسواق.