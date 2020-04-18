محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

كشف اشرف عبدالعزيز محامي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ونجم منتخب مصر ، عن حقيقة تلقيه اخطارا من اتحاد الكرة بشأن شكوي النادي الاهلي ضده.
وقال عبدالعزيز ، فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، ان كل ما تردد فى الساعات الماضية بشأن تلقينا اخطارا من اتحاد الكرة حول شكوي النادي الاهلي غير صحيح بالمرة.
وشدد عبد العزيز ، علي انه لم يتلق اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ضد موكله ، وعندما سمع ببعض الاخبار عبر وسائل الاعلام تحدث مع عبدالله السعيد علي الفور واخبره انه لم يتلق اى إخطار من اتحاد الكرة .
وبسؤاله عن الوضع حال تلقيه اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ، قال ، سأدرس الموضوع فور صول الاخطار ، ولكن لن اصرح بأي شئ الإ بعد تلقينا الشكوي من اتحاد الكرة .
وتقدمت إدارة النادي الاهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لناد مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.