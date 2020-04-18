AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محامي عبدالله السعيد: لم نتلق أي إخطار من اتحاد الكرة بشأن شكوى الاهلي ضد موكلي

السبت 18/أبريل/2020 - 08:59 م
اشرف عبدالعزيز وعبدالله
اشرف عبدالعزيز وعبدالله السعيد
Advertisements
حسن العمدة
كشف اشرف عبدالعزيز محامي عبدالله السعيد قائد فريق بيراميدز ونجم منتخب مصر ، عن حقيقة تلقيه اخطارا من اتحاد الكرة بشأن شكوي النادي الاهلي ضده.

وقال عبدالعزيز ، فى تصريح خاص لـ صدي البلد ، ان كل ما تردد فى الساعات الماضية بشأن تلقينا اخطارا من اتحاد الكرة حول شكوي النادي الاهلي غير صحيح بالمرة.

وشدد عبد العزيز ، علي انه لم يتلق اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ضد موكله  ، وعندما سمع ببعض الاخبار عبر وسائل الاعلام تحدث مع عبدالله السعيد علي الفور واخبره انه لم يتلق اى إخطار من اتحاد الكرة .

وبسؤاله عن الوضع حال تلقيه اى اخطار بشأن شكوي الاهلي ، قال ، سأدرس الموضوع فور صول الاخطار ، ولكن لن اصرح بأي شئ الإ بعد تلقينا الشكوي من اتحاد الكرة .

وتقدمت إدارة النادي الاهلي بشكوى للاتحاد المصري لكرة القدم  للمطالبة بحق النادي لدى اللاعب عبدالله السعيد بعدما قام الأخير بفسخ تعاقده مع أهلي جدة السعودي وعاد للإنضمام لناد مصري (بيراميدز) دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي الأهلي وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل عامين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة.. حمدي النقاز يصفع الزمالك.. جمهور الأهلي هدد عبدالله السعيد.. ومحمد صلاح يغزو أفريقيا

مصدر بـ اتحاد الكرة: الفيفا لم يحسم شكوى الزمالك ضد كهربا

أخبار الرياضة.. كواليس مفاوضات بيراميدز مع كيكي سيتين.. شوبير يعلن صفقات الأهلي.. محامي النقاز يشكو مرتضى منصور في الفيفا

بعد رد الفيفا.. الأهلي يشكو عبدالله السعيد مجددا لاتحاد الكرة .. تفاصيل

خبير اللوائح : سقوط مستحقات الأهلي فى قضية عبدالله السعيد.. تفاصيل

اتحاد الكرة يبحث شكوى الأهلي ضد عبدالله السعيد الأحد

ترشيحاتنا

لوك مختلف.. هند صبري تتألق بإطلالة كلاسيكية ناعمة.. شاهد

مفاجأة.. كهربا لم يشكُ الزمالك لـ الفيفا

مع كلبها.. منة فضالى تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. شاهد

الصحة: ضبط وإعدام 53 طن أغذية متنوعة وأسماك مملحة ومدخنة.. و6 آلاف لتر عصائر فاسدة

بالكاجول.. هنا الزاهد تبهر الجمهور في آخر ظهور لها

قرارات وزير التعليم العالي اليوم.. احذروا الابحاث المنقولة .. مطلوب نسبة النجاح فقط .. والاختبارات الالكترونية لن تطبق على جميع الكليات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون بمبي وشنطة على الخصر.. ريهام أيمن تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

احذر.. طريقة تنشيف اليدين يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بفيروس كورونا

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن شرب القهوة؟