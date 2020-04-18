ريال مدريد يتوصل إلى بديل سيرجيو راموس

قدم النجم الإسباني سيرجيو راموس، مدافع نادي ريال مدريد، مستويات مذهلة، طيلة مسيرته الناجحة في صفوف فريقه، حيث حصد كل البطولات الممكنة، وأسعد جماهير الميرنجي، في العديد من المناسبات.





ولكن.. بات راموس يتقدم في العمر، إذ يبلع 34 عامًا، مما يعني حاجة إدارة نادي العاصمة الإسبانية مدريد إلى البحث عن لاعب يمكنه تعويض راموس، في السنوات المقبلة.





وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو، اليوم السبت، أن ريال مدريد حدد بديل راموس، على أن يكون أحد الثنائي دايوت أوباميكانو، نجم لايبزيج، أو ماتياس دي ليخت، مدافع يوفنتوس الشاب.





وينوي النادي الملكي خلال انتقالات الصيف المقبل ضم صفقة دفاعية جديدة، خاصة أن البرازيلي إيدير ميليتاو، المنضم حديثًا من بورتو، لم يقدم المستويات التي تشفع له بخلافة راموس.





أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا، أبدى المدير الفني زين الدين زيدان إعجابه به، لكن الحصول على خدماته، يتطلب الدخول في منافسة شرسة مع المنافس اللدود برشلونة.





بينما يعد ماتياس دي ليخت البالغ من العمر 22 عامًا، الخيار الأفضل، خاصة أنه عانى من عدم المشاركة أساسيًا لفترة طويلة، كما أن مينو رايولا، وكيل أعماله، ألمح إلى رغبة اللاعب، المشاركة في الدوري الإسباني.